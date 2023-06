Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230608-1-pdnms Zwei leicht verletzte Schüler nach Unfall in Rendsburg

Rendsburg

Am 08.06.2023 gegen 11.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Schulgelände der Beruflichen Schulen in der Herrenstraße in Rendsburg, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren.

Gegen 11.15 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer auf ihren Crossmaschine das Schulgelände in der Herrenstraße um dort mit ihren Maschinen scheinbar zu " Posen ". Die beiden Motorradfahrer fuhren wild hin und her auf dem Schulgelände und wurden schließlich von Schüler der Schule dort angehalten und auf ihr Verhalten angesprochen. Die Fahrer wollten sich jedoch nicht aufhalten lassen und gaben wieder Gas. Während die beiden Motorräder durch die Gruppe von Schülern fuhr, wurden zwei der Schüler hierdurch leicht verletzt, diese beiden Verletzten kamen mit Rettungswagen in die Imlandklinik.

Einer der beiden Motorradfahrer fiel schließlich mit dem Motorrad um und konnte bis zum Eintreffen der Polizei von Schülern und Lehrern festgehalten werden. Der 17 jährige Berufsschüler wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen dem Polizeirevier Rendsburg zugeführt.

Der zweite Motorradfahrer flüchtete mit seinem Krad vom Schulhof in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtenden Krad handelt es sich um eine komplett schwarze Maschine der Marke Esuro, der Fahrer war ebenfalls komplett schwarz gekleidet, er hatte einen Rucksack mit gelben Applikationen dabei, er trug einen weißen Helm und eine Skibrille.

Die Polizei Neumünster fahndet derzeit nach dem flüchtenden Kradfahrer, Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 110.

Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass es sich um keine Amokfahrt handelte, die beiden Kradfahrer wollten wohl nur Eindruck bei den Schülern der Berufsschule schinden.





