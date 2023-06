Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230607-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 06.06.2023 um 20.45 Uhr ereignete sich auf dem Bahnübergang in Neumünster in der Straße Stoverseegen ein tragischer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen PKW kam auf Richtung Gartenstadt als er sich dem Bahnübergang näherte. Zeitgleich näherte sich der Regionalzug dem Bahnübergang. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 49 Jahre alte Fahrer des weißen PKW verstarb noch an der Unfallstelle. In dem Zug befanden sich 145 Passagiere, von denen 4 verletzt wurden. Sie standen durch das Ereignis unter Schock und wurden medizinisch behandelt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle. Wie und warum es zu diesem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In dem Bereich des Bahnübergangs finden zurzeit Baumaßnahmen statt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Zugverkehr eingestellt.

