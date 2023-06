Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230606-1-pdnms Zeugen nach Dieseldiebstahl in Hamdorf gesucht

Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 03.06.2023, 20.00 Uhr und dem 04.06.2023, 10.30 Uhr haben unbekannte Täter aus einer roten MAN Sattelzugmaschine auf dem Gelände vom Lohnunternehmen Holtorf in der Hauptstraße in Hamdorf insgesamt 90 Liter Diesel gestohlen.

Vermutlich mittels eines Schlauches wurde aus dem Tank der Zugmaschine der Kraftstoff Diesel herausgesogen, am Fahrzeug selber entstanden sonst keine weiteren Schäden.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer hat im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße in Hamdorf machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

