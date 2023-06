POL-NMS: 230602-1-pdnms Polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen in der Innenstadt von Neumünster

Neumünster (ots) - Am 24.05.2023 kam es gegen 20.00 Uhr vor der Holstengalerie in der Straße Am Teich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen / Heranwachsenden, hierbei wurde ein Mann am Arm durch eine Hieb- oder auch Stichwaffe verletzt. Ein Zeuge hatte noch beobachten können, ...

mehr