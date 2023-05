Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230529-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Fleckeby gesucht

Fleckeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 24.05.2023 gegen 16.50 Uhr wurde ein parkender PKW in der Hauptstraße 7 in Fleckeby durch ein Fahrradfahrer beschädigt, der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein ca. 30 Jahre alter schlanker Mann mit blonden Haaren befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Güby kommend in Fahrtrichtung Götheby-Holm. In Höhe einer Bäckerei fuhr der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum, wodurch das Hinterrad hochschleuderte und gegen einen PKW Hyundai stieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro am PKW.

Die Polizei in Ascheffel sucht jetzt nach dem Unfallverursacher wie auch nach weiteren Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation in Ascheffel unter der Rufnummer 04353-4799960.

