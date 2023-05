Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230529-1-pdnms Betrunkener PKW Fahrer flüchtet vor Polizei in Neumünster

Neumünster (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023 gegen 11.40 Uhr wollte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahnreviers Neumünster einen PKW Fahrer auf der L 328 Höhe Auffahrt Neumünster - Nord zur A 7, kontrollieren. Die Beamten setzten sich mit ihrem Streifenwagen vor den PKW und schalteten auf dem Dach rückwärtig den Hinweis " Bitte Folgen " an. In Höhe der Dienststelle des Polizeiautobahnreviers Neumünster an der L 328 wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen, dieser fuhr jedoch weiter auf der L 328 in Richtung Nortorf. Die Beamten verfolgten den flüchtenden PKW mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn, der 52 jährige Fahrer reagierte jedoch nicht darauf, sondern beschleunigte sein Fahrzeug um der Kontrolle zu entgehen. Ein zweiter Funkstreifenwagen nahm ebenfalls die Verfolgung auf.

In der Kolberger Straße in Nortorf gelang es einer Streifenwagenbesatzung schließlich das Fahrzeug des 52 jährigen Mannes zu überholen und sich vor der PKW zu setzen. Durch abbremsen wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen, der flüchtende Fahrer fuhr dem Streifenwagen jedoch hinten ins Fahrzeug. Hierdurch kamen beide Fahrzeuge zum Stehen, der 52 jährige Mann konnte festgenommen werden. Bei dem Unfall wurde ein Beamter im Streifenwagen leicht verletzt, er war aber weiter dienstfähig.

Eine anschließende Atemalkoholkontrolle bei dem 52 jährigen Fahrer ergab einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme am Polizeiautobahnrevier Neumünster wurde der Mann wieder entlassen, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl der Streifenwagen wie auch der PKW des 52 jährigen Fahrers wurden bei dem Unfall leicht beschädigt, der Sachschaden dürfte ca. 3000 Euro betragen.

