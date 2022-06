Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer prallt gegen Pkw

Leichtverletzt musste ein 39-jähriger Rennradfahrer in eine Klinik gebracht werden, nachdem er am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Platanenstraße mit einem Pkw kollidiert ist. Der Radler fuhr von einem Verbindungsweg aus Richtung Ravensburger Straße kommend in die Einmündung ein und prallte gegen den Opel einer 21-Jährigen, die in Richtung Erlenweg unterwegs war. Der 39-Jährige wurde von seinem Rad abgeworfen und stürzte zu Boden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Riskante Fahrweise

Weil er durch seine riskante Fahrweise am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der K 7728 im Bereich des Competence-Parks einen Verkehrsunfall verursacht und danach das Weite gesucht haben soll, muss ein 21-Jähriger mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Zeugenangaben zufolge soll der junge Fahrer mit seinem silbernen VW Golf in Richtung Friedrichshafen mehrere Fahrzeuge überholt haben. Eine entgegenkommende 27 Jahre alte Opel-Fahrerin musste abrupt bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision mit dem VW zu verhindern. Ein 44-jähriger Opel-Fahrer, der hinter der 27-Jährigen fuhr, erkannte dies zu spät, fuhr wuchtig auf und zog sich dabei eine schwerere Handverletzung zu, die in einer Klinik behandelt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Unfall einfach fort, er konnte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht zu. Die Polizei Friedrichshafen bittet in diesem Zusammenhang Personen, die auf die gefährliche Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden sind, oder dadurch behindert oder gar gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung im Uferpark

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 1 Uhr im Bereich des Gondelhafens ermittelt der Polizeiposten Altstadt nun strafrechtlich. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren zwei dreiköpfige Personengruppen aus Nichtigkeiten in einen Streit geraten, der dann offenbar eskalierte. Zeugen hatten die Auseinandersetzung wahrgenommen und die Polizei verständigt, die im Rahmen der Fahndung mehrere der beteiligten Männer antreffen konnten. Drei der Beteiligten mussten mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Hintergrund und der genaue Ablauf des Streits sind bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Tettnang

Vorfahrtsunfall - Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19 Uhr im Erlenmoosweg wurden zwei Autofahrer verletzt. Ein 56-jähriger Renault-Fahrer fuhr von der Heufelder Straße in den Erlenmoosweg ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 53-jährigen VW-Lenkers. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich erlitten beide leichte Verletzungen. Rettungsdienste brachten beide in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 6.000 Euro.

Immenstaad

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 66 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Kirchberg zugezogen. Eine 78-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Hagnau unterwegs und wollte bei Stau auf der Fahrbahn wenden. Beim Ausscheren übersah sie den Motorradfahrer, der in diesem Moment an den stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge, ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am Motorrad etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 11.15 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

Überlingen

Radfahrer erfasst - Fahrzeugführer alkoholisiert

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 27-jähriger Autofahrer rechnen, der am Dienstag gegen 19.15 Uhr alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Wiestorstraße übersah er mit seinem Mercedes Sprinter einen 35-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Dabei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten auf Alkoholgeruch beim 27-Jährigen aufmerksam. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste der Unfallverursacher die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Meersburg

Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 87-jährige Fußgängerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Von-Laßberg-Straße von einem Pkw angefahren wurde. Ein 54-jähriger Porsche-Fahrer hatte die hinter seinem Wagen stehende Frau beim rückwärts Ausparken übersehen und touchiert, woraufhin die Seniorin zu Fall kam. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung ihrer Kopfverletzung in eine Klinik.

Sipplingen

Steinmauer beschmiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in der Straße "Im Leimacker" eine Steinmauer mit schwarzer und blauer Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Bermatingen

Motorradfahrer fährt auf

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Markdorfer Straße hat sich ein 47-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Zweiradlenker hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 60 Jahre alte VW-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 2.000 Euro Sachschaden.

