Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wahrenholz (ots)

Die Polizei Wesendorf sucht Zeugen zu dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Wahrenholz. Unbekannte Täter hatten in der vergangenen Nacht, den ersten Ermittlungen nach mit einem Trennschleifer, die äußere Sicherung des Automaten am Schützenhaus gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde die Tür aus den Angeln gehoben, sodass die Täter die Zigarettenpackungen aus dem Automaten entnehmen konnten. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 06:50 Uhr am heutigen Mittwochmorgen.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Polizei Wesendorf. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05376 976560 an die Polizei Wesendorf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell