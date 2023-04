POL-GF: "Rundumschlag zum Straßenverkehr" - die Polizei informiert

Osloß (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht in einem Ermittlungsverfahren zu einer Körperverletzung Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am 26.03.2023 bei Osloß. Eine junge Frau informierte am Abend die Polizei nachdem sie gegen 20:00 Uhr in der Verlängerung des Kampwegs von ihrem Freund unter anderem zu Boden geworfen worden sei. Vorausgegangen seien Streitigkeiten zwischen beiden. Ein bislang unbekannter Mann, der in ...

