Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Discounters

Celle (ots)

Hambühren - Bereits am 02.12.22 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Discounters in der Ostlandstraße in Hambühren gekommen. Der Geschädigte hat seinen schwarzen Audi A8 auf dem Parkplatz gegen 10:30 Uhr abgestellt. Als er etwa 10 Minuten später zu seinem PKW zurückgekehrt ist, hat er an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden festgestellt. Hinweise auf einem möglichen Verursacher gibt es bislang nicht. Wer hierzu Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell