Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230525-1-pdnms Verkehrskontrolle an den Holstenhallen

Neumünster (ots)

Am 24.05.2023 wurde in der Zeit von 13.00 - 19.00 Uhr an den Holstenhallen in Neumünster zwei stationäre Verkehrskontrollen durch Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Neumünster sowie weiteren Dienststellen ( Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster, Polizeibezirksrevier Rendsburg und Kiel, Hauptzollamt Kiel und dem Polizeiautobahnrevier Neumünster ) durchgeführt.

Der Schwerpunkt dieser Kontrollen war die Feststellung und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr. Weitere Schwerpunkte waren die Ahndung von Handy- und Gurtverstößen sowie die Kontrolle von Lastkraftwagen.

Die insgesamt 36 Polizeibeamten/innen , die an der Kontrolle beteiligt waren, kontrollierten 530 Fahrzeuge im Einsatzzeitraum, hierbei wurden insgesamt 44 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, dreimal wurden hierbei Verstöße gegen das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt und es wurden 54 Kontrollberichte gefertigt.

