POL-NMS: 230522-5-pdnms Verkehrsunfall, BAB 7, Neumünster

Neumünster (ots) - Neumünster/Am 22.05.2023 um 00.20 Uhr wurde der Polizei eine Personengruppe gemeldet, die in der Walter-Hohnsbehn-Straße in Neumünster versuchten, in einen PKW einzubrechen. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte die Personengruppe die Örtlichkeit bereits verlassen. Sie konnte jedoch in der Nähe angetroffen werden. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort konnte der Personengruppe im Alter von 13 und ...

mehr