Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230522-2-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Fleckeby

Fleckeby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fleckeby/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 21.05.2023 um 04.36 Uhr ereignete sich in Fleckeby in der Straße Am Holm ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fahrradfahrer von einem PKW angefahren. Nach der Kollision, bei der der Radfahrer verletzt wurde, entfernte sich der schwarz metallic farbene PKW von der Unfallstelle. Aufgrund der am Unfallort hinterlassen Bauteile, könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen BMW der 3-er Reihe handeln. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise sowohl zum Unfallhergang als auch zu dem beteiligten PKW unter der Tel.: 04351/9080.

