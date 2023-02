Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in leerstehendes Anwesen in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Zwischen dem 13. und 17. Februar 2023 hebelten Unbekannte ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines leerstehenden Anwesens in der Mannheimer Straße auf und drangen so in das Haus ein. Noch vorhandene Schränke wurden durchwühlt, Wertsachen waren zwar keine mehr vorhanden, ob die Täter nicht doch etwas haben mitgehen lassen ist noch nicht geklärt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell