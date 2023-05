Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230523-1-pdnms Dreister Einbruchsdiebstahl in Rendsburg

Rendsburg (ots)

In der Nacht vom 22.05.2023 auf den 23.05.2023 haben dreiste Diebe einen Geldautomaten im Eiderpark in der Friedrichstädter Straße in Rendsburg zerstört und sind mit dem Geld geflüchtet.

Zwischen 21.00 - 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes am Eiderpark ein und stahlen dort einen Gabelstapler vom Gelände. Anschließend fuhren der oder die Täter mit dem Gabelstapler im Eiderpark in einen Vorraum, wo ein Geldautomat der Sparkasse hing. Mittels des Gabelstaplers konnten die Täter den Geldautomaten gängig machen und transportierten diesen mit dem Stapler in den hinteren Bereich des Eiderparks die Laderampe.

Im hinteren Bereich des Eiderparks wurde der Geldautomat dann noch weiter zerlegt, anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem Tresor im Geldautomaten in unbekannte Richtung, der Gabelstapler verblieb vor Ort.

Der Geldautomat dürfte zum Tatzeitpunkt mit einem mittleren fünfstelligen Betrag an Bargeld gefühlt gewesen sein.

Die Polizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der letzten Nacht am Eiderpark verdächtige Beobachtungen machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

