Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrlässige Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 17.03.2023 kam es gegen 19 Uhr im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Graf-von-Stauffenberg-Straße in Schwerin zu einem Brand. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin und die Freiwilligen Feuerwehren Warnitz, Schlossgarten und Wüstmark konnten den Brand, welcher sich im Kellerbereich des Wohnhauses ausbreitete, zügig unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Dabei wurden vier Personen mit leichten Rauchgasintoxikationen zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Helios Klinikum verbracht. Die Mieter des Hauses mussten zunächst evakuiert werden, konnten aber nach Beendigung des Löscheinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 20.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Alexander Arndt Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

