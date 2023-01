Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Sandelerburg in Jever

Jever (ots)

Am 16.01.2023 wurde der Polizei Jever durch einen aufmerksamen Bürger eine illegale Abfallablagerung in Sandelerburg am dortigen Altglascontainer gemeldet. Vor Ort wurden neben Altreifen auch in Kunststoffsäcken abgelegtes Styropor vorgefunden. Teile des Styropors hatten sich bereits in der Landschaft verteilt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

