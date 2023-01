Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots)

In der Zeit von Samstag 14.01. bis Montag 16.01.2023 wurde ein Mini Cooper Cabrio in weiß in der Straße Auf der Dreesche durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Pkw wurde dort zuvor durch die Halter abgestellt und anschließend mit Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite vorgefunden. Der Unfallverursacher hatte sich, ohne den Schaden zu melden, vom Unfallort entfernt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

