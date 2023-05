Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230529-3-pdnms Autokorsos in Neumünster und Rendsburg

Neumünster / Rendsburg (ots)

Anlässlich der Wahl des türkischen Präsidenten kam es in Neumünster zu einer spontanen Menschenansammlung. Gegen 20.00 Uhr versammelten sich zunächst Personen und Fahrzeuge spontan auf dem Großflecken. Es wurden türkische Nationalflaggen geschwenkt. Ab 20.30 Uhr setzte sich ein Autocorso mit ca. 150 bis 200 Fahrzeugen und 400 bis 500 Personen in Bewegung und fuhr durch die Innenstadt. Vereinzelt kam es zu Verkehrsstörungen. Ab 21.30 Uhr hatte sich der Korso aufgelöst. Die spontane Veranstaltung blieb friedlich, die Polizei Neumünster musste lediglich auf dem Verkehrssektor regelnd eingreifen.

In der Zeit von 19.15 bis 21.00 Uhr nahmen ca. 200 Personen mit 50 Fahrzeugen an zwei Autokorso ebenfalls in Rendsburg teil. Der zweite Autokorso endete mit einer stationären Kundgebung auf dem Paradeplatz. Auch bei diesen beiden Autokorsos wurden unter anderem türkische Nationalflaggen geschwenkt. Auch in Rendsburg blieb die Veranstaltung friedlich, gegen 21.00 Uhr löste sich die Veranstaltung dann auf.

