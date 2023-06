Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230601-1-pdnms Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 24.05.2023 kam es gegen 20.00 Uhr vor der Holstengalerie in der Straße Am Teich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen / Heranwachsenden, hierbei wurde ein Mann am Arm durch eine Hieb- oder auch Stichwaffe verletzt.

Ein Zeuge hatte noch beobachten können, dass während des Streites der Personengruppe einige aus der Gruppe zu einem PKW Kleinwagen gingen und dort verschiedene Schlagwerkzeuge aus dem Kofferraum holten, welcher in der Straße Am Teich stand. Der PKW dürfte dunkelblau gewesen sein, an dem PKW war ein Heckspoiler in eher einfacher Tuningoptik verbaut.

Nachdem der 19 jährige, am Arm verletzte, Geschädigte zu Boden ging, flüchtete die Personengruppe in Richtung Kuhberg. Eine Fahndung im Nahbereich durch die eingesetzten Funkstreifenwagen verlief negativ.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten, wer kann Angaben zu der flüchtenden Personengruppe oder auch dem auffälligen dunkelblauen Kleinwagen geben?

Sönke Petersen

