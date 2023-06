Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230606-2-pdnms Feuer in einem Einfamilienhaus in Dätgen

Dätgen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 06.06.2023 gegen 03.55 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Dorfstraße in Dätgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus auf der anderen Straßenseite und alarmierte die Feuerwehr.

Als die FFW Dätgen eintraf, stand das Haus schon in Vollbrand.

Im Haus befand sich zum Brandausbruch nur ein Mann, der dort Mieter war. Er bemerkte selber das Feuer und konnte unverletzt das Haus verlassen.

Die Dorfstraße in Dätgen war bis 09.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Wieso es zum Brand kam, ist derzeit noch unbekannt, nach Beendigung der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei Rendsburg ihre Ermittlungen aufnehmen. Die Höhe des Schadens ist derzeit ebenfalls noch unbekannt.

