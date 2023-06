POL-NMS: 230607-2-pdnms Fahrradcodierung in Wittorf und Einfeld

Dätgen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 06.06.2023 gegen 03.55 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Dorfstraße in Dätgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus auf der anderen Straßenseite und alarmierte die Feuerwehr. Als die FFW Dätgen eintraf, stand das Haus schon in Vollbrand. Im Haus befand sich zum Brandausbruch nur ein Mann, der dort Mieter war. Er bemerkte selber das Feuer und konnte unverletzt das Haus ...

