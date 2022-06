Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

In dem Zeitraum vom 02.06.2022 gegen 17:00 Uhr bis zum 03.06.2022 gegen 09:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes an der linken Hintertür. Das Fahrzeug war die Nacht über in der Fuldastraße in Bensheim abgestellt. Der Sachschaden an dem PKW wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 entgegen.

