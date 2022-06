POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reichelsheim (ots) - Doppelt so schnell wie erlaubt war ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag (14.06.) innerhalb geschlossener Ortschaften in Reichelsheim unterwegs. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr hatten Polizeikräfte der Verkehrsinspektion eine Geschwindigkeitsmessung in der Heidelberger Straße durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50 Stundenkilometer. Aufgrund von Beschwerden von ...

mehr