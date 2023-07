Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand einer Gartenlaube

Dresden (ots)

Wann: 3. Juli 2023 20:10 - 22:44 Uhr

Wo: Hagedornplatz

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr am Abend zu einer brennenden Gartenlaube alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zeigte sich eine große, schwarze Rauchsäule über der Einsatzstelle. Aus noch zu ermittelnder Ursache war eine etwa neun Quadratmeter große Gartenlaube in einer Kleingartensiedlung in Brand geraten. Der Zugang zur Einsatzstelle gestaltete sich herausfordern, da die schmale Zufahrt nicht für alle Einsatzfahrzeuge passierbar war. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung der im Vollbrand stehenden Laube auf. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell