Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliche Körperverletzung - Kind mit Messer verletzt

Idar-Oberstein (ots)

Am 03. Juli 2023, um 19.20 Uhr, wurde ein 12 jähriges Kind im Stadtgebiet Idar-Oberstein mit einem Messer verletzt. Das Kind erlitt leichte Stichverletzungen an der Hand und am Bauch und wurde ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Ein 21 jähriger Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Der Hintergrund der Tat ist nach jetzigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Angaben zu der gefährlichen Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

