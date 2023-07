Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Schweich-Issel (ots)

Am 03.07.2023, gegen 03:20 Uhr, ereignete sich im Rosengarten in Schweich-Issel ein Diebstahl aus einem PKW. Drei - vier bisher unbekannte Männer öffneten auf bislang unbekannte Weise den verschlossenen PKW der Geschädigten und entwendeten aus dem Inneren des PKW zwei Handtaschen und eine Geldbörse samt Inhalt mit einem Gesamtwert von ca. 600 Euro. Der PKW stand zur Tatzeit in der Einfahrt des EFH der Geschädigten. Die Geschädigte wurde durch ein Geräusch der Unbekannten wach und störte die Täter bei der Tatausführung. Die Unbekannten flüchteten vom Tatort in Richtung Ortskern. Trotz einer sofort eingeleiteten intensiven Fahndung durch die Polizeiinspektion Schweich gelang den Tätern die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den drei flüchtenden Männern, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell