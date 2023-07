Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW-Rennen auf der BAB A1 bei Schweich

Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 02.07.2023, gegen 10:40 Uhr meldete ein Zeuge, zwei PKW, die auf der BAB A 602, Höhe Kenn und anschließend auf der BAB A1 in Richtung Koblenz, in renntypischer Manier mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Die beiden Fahrzeuge vollzogen, durch überflüssige Fahrmanöver im Zick-Zack-Stil, mehrere Fahrstreifenwechsel im Baustellenbereich auf der BAB A1. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um zwei Sportwagen mit luxemburgischen Kennzeichen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen und Fahrmanövern machen können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter Tel: 06502/91570 zu melden.

