Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Schrebergarten und Wegweiser zur Grillhütte in Ensch

Ensch (ots)

In der Nacht vom 01.07.2023 auf den 02.07.2023, beschädigten unbekannte Täter mehrere Wegweiser auf dem Wanderweg zur Grillhütte in Ensch. Zudem wurde ein Schrebergarten in unmittelbarer Nähe zur Grillhütte beschädigt und eine Wasserpumpe entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich, unter Tel. 06502/91570 zu melden.

