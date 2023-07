Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tag der offenen Tür der Polizei Idar-Oberstein - Ein voller Erfolg!

Idar-Oberstein (ots)

Heute öffneten die Polizei-und Kriminalinspektion Idar-Oberstein von 11 bis 17 Uhr ihre Tore. Durch die beiden Dienststellenleiter, Herrn Polizeioberrat Sebastian Schick und Herrn Erster Kriminalhauptkommissar Dirk König, erfolgte die Begrüßung der Besucherinnen und Besucher und gleichzeitig die Eröffnung der Veranstaltung. Ein umfangreiches Programm wurde dargeboten. Auf dem Veranstaltungsgelände vor der Dienststelle wurde eine Blaulichtmeile aufgebaut, auf der verschiedene Fahrzeuge der Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, des THW und DRKs ausgestellt wurden. Auch kamen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss und in die Gelegenheit, die verschiedenen Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen.

Über den gesamten Verlauf der Veranstaltung wurden Dienststellenrundgänge durchgeführt und die verschiedenen Kommissariate einzeln vorgestellt. Die musikalische Begleitung erfolgte durch ein Ensemble des Landespolizeiorchesters - der Men in Blue. Einsatztrainer der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz stellten die polizeiliche Schutzausrüstung vor und gaben den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, selbst die Ausrüstung anzuziehen und auszuprobieren. Die Drohnenstaffel flog während der Veranstaltung mehrmals über das Gelände und demonstrierte ihre verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, kurz LBB, stellte in einer umfassenden Präsentation die Umbaumaßnahmen am und im Dienstgebäude dar. Die gesamte Veranstaltung wurde durch ein Moderatorenteam, bestehend aus Kriminalhauptkommissar Christian Schübelin und Polizeikommissar Julian Werle begleitet.

Der gute Zweck stand ebenfalls im Vordergrund. Die Stefan-Morsch-Stiftung führte eine Typisierungsaktion durch und informierte über die verschiedenen Spendemöglichkeiten. Durch ortsansässige Gastronome wurde für das leibliche Wohl gesorgt.

Durchweg informierten Kollegen der Kriminalpolizei, der zentralen Prävention und der Verkehrssicherheitsberater über verschiedene Themen.

Gegen Ende führte die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier eine Vorführung ihrer Brand-und Datenträgerspürhunde vor, die bei Jung und Alt auf großes Interesse stieß.

Die Polizei Idar-Oberstein zieht ein durchweg positives Fazit. Das umfassende Programm zog ca. 5000 Interessierte zur Veranstaltung. Abschließend bedanken wir uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen!

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell