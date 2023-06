Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufbruch Kleidercontainer in Konz

Konz (ots)

In der Nacht vom 19.06.2023 auf den 20.06.2023 kam es zu einem Aufbruch eines Kleidercontainers der Caritas. Der betroffene Container befindet sich in der Konstantinstraße in Konz. Personen, die Hinweise zur Sache geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell