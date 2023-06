POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 15. Juni 2023, gegen 10:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 78-jähriger Bremer mit einem Mercedes die Syker Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Berliner Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte ...

