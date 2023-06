Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Mittwoch, 14. Juni 2023, 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne schwer verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus Geestland mit einem VW mit Anhänger die B211 in Richtung Oldenburg. In einer Rechtskurve in Oldenbrok geriet er mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Wohnmobil eines Ehepaares aus der Schweiz. Durch die Kollision erlitten alle drei Personen schwere Verletzungen. Der 41-jährige Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 69-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine 73-jährige Ehefrau wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An der Unfallstelle waren außerdem 17 Einsatzkräfte der Feuerwehren Popkenhöge und Rüdershausen tätig. Die schwer beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Da der Verdacht bestand, dass der 41-Jährige aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr geraten ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme seines Führerscheins richterlich angeordnet.

