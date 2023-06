POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der Autobahn 1 in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Ein Rollerfahrer wurde am Mittwoch, 14. Juni 2023, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt. Ein 82-jähriger Delmenhorster befuhr mit einem Pkw die Welsestraße und wollte nach links in die Mühlenstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Rollerfahrers aus Ganderkesee, der die Mühlenstraße ...

mehr