POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 13. Juni 2023, 23:30 Uhr, den Inhalt eines Mülleimers an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Brake in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch eine zuerst eintreffende Besatzung eines Streifenwagens der Polizei gelöscht werden. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Brake führten noch ...

