Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer

Delmenhorst (ots)

Ein Rollerfahrer wurde am Mittwoch, 14. Juni 2023, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt.

Ein 82-jähriger Delmenhorster befuhr mit einem Pkw die Welsestraße und wollte nach links in die Mühlenstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Rollerfahrers aus Ganderkesee, der die Mühlenstraße in Richtung Nutzhorner Straße befuhr. Der junge Mann wurde zu einer Bremsung gezwungen, durch die er zu Fall kam und anschließend gegen den Pkw rutschte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell