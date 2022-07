POL-HI: Zeugen zu Unfall zwischen Fahrrad und Auto in der Ehrlicherstraße gesucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Mit dem sogenannten Glas-Wasser-Trick verschaffte sich am gestrigen Montag eine unbekannte Frau Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame in der Geschwister-Scholl-Straße. Während die Unbekannte die Seniorin ablenkte, betrat offenbar eine weitere Person die Wohnung und entwendete Geld. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge klopfte ...

mehr