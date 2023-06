Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 29.06.2023, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr ereignete sich in Schweich in der Kirchstraße auf dem Parkplatz vor der Kirche eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher beim Ein-/Ausrangieren seines PKW den parkenden PKW des Geschädigten, einen schwarzen Seat Mii. An dem parkenden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

