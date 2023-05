Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Rollerdiebstahl ertappt und geflüchtet- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend (01.05.2023) versucht, einen in der Nauheimer Straße geparkten Roller zu stehlen. Die Täter versuchten den Roller der Marke Honda gegen 20.00 Uhr auf Höhe Hausnummer 84 wegzuschieben, als sie von einem Zeugen angesprochen wurden und die Flucht ergriffen. Die beiden Männer flüchteten über die Wildunger Straße in die Martin-Luther-Straße und von dort in Richtung Deckerstraße. Der Zeuge beschrieb die flüchtigen Männer als etwa 20 bis 25 Jahre alt. Beide sollen einen Helm getragen haben. Einer der Täter soll mit einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Sein mutmaßlicher Komplize soll eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße in Verbindung zu setzen.

