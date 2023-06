Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waldbrand bei der Köhlerwiese

Rathsfeld (ots)

In Anbetracht der ersten sommerlichen Tage im Wonnemonat Mai, sollte man Achtsamkeit in den Wäldern walten lassen. So kam es gestern Nachmittag zur Meldung eines Waldbrandes im Großraum des Kyffhäusers. Da es den Einsatzkräften in dem schwer zugänglichen Waldgebiet nicht möglich war, trotz des Einsatzes einer Drohne, den Brandort zu lokalisieren, wurde ein Hubschrauber der Thüringer Polizei zur Unterstützung hinzugerufen. Es konnte ein brennendes Waldstück von mehreren hundert Quadratmetern im Bereich der Köhlerwiese bei Rathsfeld ausfindig gemacht werden. Bis in den späten Abend konnte der Brand abgelöscht werden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Rettungskräfte leicht verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell