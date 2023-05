Kleve-Wardhausen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (26. Mai 2023), 00:30 Uhr bis Dienstag (30. Mai 2023), 00:50 Uhr, kam es an der Siemensstraße in Kleve zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter überstiegen einen Zaun und verschafften sich so Zugang zu einem Firmengelände. Dort beschädigten sie einen Bewegungsmelder und brachen anschließend einen Baucontainer ...

