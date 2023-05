Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kabel beschädigt und entwendet

Hinweise erbeten

Bedburg-Hau-Seppenbaum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (26. Mai 2023), 15:45 Uhr und Dienstag (30. Mai 2023), 07:30 Uhr, kam es am Klosterplatz in Bedburg-Hau zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Baustelle und beschädigten bzw. entwendeten dort mehrere Kupferkabel. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell