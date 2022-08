Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Donnerstag, 25. August 2022, gegen 12:15 Uhr, einen Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 gemeldet, der ihnen durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen ist.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn folgten dem beschriebenen Pkw ab dem Autobahndreieck Ahlhorn in Richtung Osnabrück. Auch sie konnten das Fahren in Schlangenlinien feststellen. Die Kontrolle erfolgte an einer Rastanlage im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg. Vom 34-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg ging Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der 34-Jährige musste sie zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahes Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

