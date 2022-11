Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: E-Bike aus Intercity in Recklinghausen gestohlen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Recklinghausen - Bremerhaven (ots)

Sonntagmittag (13. November) entwendete ein bisher Unbekannter aus einem IC ein hochwertiges und verschlossenes E-Bike und soll damit am Recklinghäuser Hauptbahnhof den Zug verlassen haben. Die Bundespolizei fragt, wer kann Angaben zu einer Person, die ein E-Bike durch den Bahnhof trug machen?

Gestern wurde ein 54-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei in Bremerhaven vorstellig. Der Mann erklärte, dass er sich Sonntagmittag in dem IC 2202 von Düsseldorf nach Bremerhaven befunden habe. Beim Einstieg habe der Geschädigte sein dunkel graues E-Bike der Marke "Flyer" an einem dafür vorgesehenen Platz im Zug abgestellt und mit einem Bügelschloss verschlossen. Allerdings nicht auch an einer Vorrichtung des Zuges angeschlossen. Anschließend nahm er auf einem Sitzplatz wenige Meter weiter im Abteil Platz.

Doch als der Mann aus Lörrach wenig später den Bereich, wo zuvor sein Fahrrad stand passierte, bemerkte er, dass sich dieses nicht mehr im Zug befand. Der 54-Jährige alarmierte den Zugbegleiter. Dieser habe einen Mann am Hauptbahnhof Recklinghausen mit dem beschriebenen E-Bike aussteigen sehen.

Die Bundespolizei fahndet nun nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, der oder die ein E-Bike der Marke "Flyer", Model "upstreet" in schwarz/anthrazit mit sich trug. Beim Betreten des Hbf. Recklinghausen war das Fahrrad noch mittels eines Bügelschloss verschlossen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell