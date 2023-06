Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sicheres Abstellen von Kraftfahrzeugen - sichern Sie ihr Fahrzeug gegen Weg- bzw. Weiterrollen

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei Birkenfeld an die Verkehrsteilnehmer, insbesondere an die Kraftfahrzeugführer, dass ein ordnungsgemäßes und sicheres Abstellen von Fahrzeugen und somit eine Sicherung gegen ein Weiter-/Wegrollen von hoher Bedeutung ist.

Hintergrund ist, dass sich allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld in den vergangenen drei Monaten eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Verkehrsunfällen ereignet hat, welche durch ein KfZ ohne ausreichende Sicherung verursacht wurden. Hierbei kam es nicht nur zu sogenannten "Blechschäden", sondern auch zu schweren Unfällen, bei welchem eine Person sogar schwerstverletzt wurde.

Kraftfahrzeuge müssen nach dem Parken grundsätzlich gegen Wegrollen gesichert werden, um so die Sicherheit im Straßen- und Personenverkehr zu gewährleisten. Gemäß dem Paragraphen 14 Abs. 2 der StVO werden Verstöße gegen die Vorschrift mit einer Geldbuße geahndet. Ebenso kann der Versicherungsschutz verloren gehen, da dem Verkehrsteilnehmer eine Eigenschuld bzw. grob fahrlässiges Handeln vorgeworfen werden kann. Verlässt ein Fahrer sein Fahrzeug, hat er die nötigen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verkehrsstörungen zu treffen. Es ist also unumgänglich sein Fahrzeug derart gegen Weg- und Weiterrollen zu sichern, um Gefahren sowie Unfälle zu vermeiden. Fahrzeuge, welche mit einem Automatikbetrieb ausgerüstet sind, müssen mittels Feststell- oder Handbremse sowie dem Einlegen der P-Stellung (P=Parken) abgestellt werden. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe sollte neben der Sicherung durch die Feststell- oder Handbremse auch der erste Gang oder der Rückwärtsgang eingelegt werden. Auch Anhänger müssen so abgestellt werden, dass ein Wegrollen nicht möglich ist. Sollte ein Fahrzeug im Gefälle abgestellt/geparkt werden, kann der Bordstein als weitere Sicherung dienen. Parken Sie hierzu Ihr Fahrzeug parallel der Bordsteinkante und schlagen Sie die Vorderräder des Fahrzeugs in Richtung des Bordsteins ein. Lassen Sie ihr Fahrzeug langsam gegen die Bordsteinkante rollen. Hierbei kommt es zu einem Widerstand, welcher das Fahrzeug zusätzlich sichert. Zudem können Unterlegkeile genutzt werden.

Bei Fragen steht Ihnen die Polizei Birkenfeld jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell