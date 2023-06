POL-PDTR: Haushaltsartikel gestohlen

Konz-Oberemmel (ots) - Vermutlich am Sonntag, 18.06.2023 in der Zeit zwischen 08:45 Uhr - 15:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Pfarrkirche St. Pius X. in Konz-Oberemmel. Der oder die Täter betraten die in diesem Zeitraum unverschlossene Kirche und entwendeten ein Kondensator-Mikrofon mit Stativ sowie ein Handsteuerungsgerät zum Ansteuern von dortigen Liedanzeigeprojektoren/Liedanzeigeleuchttafeln. Weiter wurde versucht, das Schloss am Opferstock des Kerzenständers ...

