Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Kirche

Konz-Oberemmel (ots)

Vermutlich am Sonntag, 18.06.2023 in der Zeit zwischen 08:45 Uhr - 15:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Pfarrkirche St. Pius X. in Konz-Oberemmel. Der oder die Täter betraten die in diesem Zeitraum unverschlossene Kirche und entwendeten ein Kondensator-Mikrofon mit Stativ sowie ein Handsteuerungsgerät zum Ansteuern von dortigen Liedanzeigeprojektoren/Liedanzeigeleuchttafeln. Weiter wurde versucht, das Schloss am Opferstock des Kerzenständers aufzubrechen.

Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 2200 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer: 06501-92680 in Verbindung zu setzen.

------------------------------------------------------------

Polizeiwache Konz

Granastraße 116 54329 Konz www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Töllner, PK 06501-9268-0 06581 9155-50 pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell