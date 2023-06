Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgänger versperrt PKW die Fahrbahn und wird dabei angefahren. Polizeiinspektion Trier fahndet nach dem flüchtigen PKW-Fahrer

Trier, Innenstadt

Leichte Verletzungen am Unterschenkel erlitt ein 25jähriger Mann aus Trier am heutigen Nachmittag in der Trierer Innenstadt. Der Mann hatte gegen 18:50 Uhr einen PKW-Fahrer in der Rautenstrauchstraße an der Weiterfahrt gehindert und sich dabei derart vor dessen Fahrzeug gestellt, dass eine Weiterfahrt nicht gefahrlos möglich war. Als der PKW-Fahrer dennoch am Fußgänger vorbeifahren wollte, kam es es zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Bein des Fußgängers. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer vom Ereignisort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen BMW gehandelt haben. Gegen beide Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Trier bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0651- 9779 5210 zu melden.

