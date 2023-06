POL-PDTR: Diebstahl eines hochwertigen PKW in Schillingen

Heimbach (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 21.06.2023, bis Samstag den 24.06.2023, entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter ca. zwei Meter Brennholz, das direkt an der Hauptstraße, gegenüber eines Fahrradgeschäftes, gelagert war. Der oder die Täter müssen für den Abtransport einen PKW mit Anhänger oder einen LKW verwendet haben und sich auch eine gewisse Zeit an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. ...

