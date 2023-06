BPOL NRW: Trotz Platzverweis - Bundespolizisten stellen 57-jährigen Randalierer

Düsseldorf (ots) - Ein Mann (53) wollte Freitagmittag (09. Juni), um 13.00 Uhr, 1800 US Dollar Falschgeld im Düsseldorfer Hauptbahnhof in den Umlauf bringen. Bundespolizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn an den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf. In einer Bank im Düsseldorfer Hauptbahnhof ließ der 53-jährige Palästinenser eine 100 US ...

